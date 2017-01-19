パーマ大佐は、日本のお笑いタレントである。埼玉県北本市出身。1993年8月26日生まれ。
「より一層成長できるよう夫婦二人三脚で精進して参ります」などとコメント
オリコンニュース
その100万円をケースに入れ、東京タワーでアイドル鳥越に公開プロポーズ
スポニチアネックス
「〇〇しなさい！と親みたいに言ってくるところが嫌」などの不満を告白
ナリナリドットコム
4日のラジオで、2020年6月に結婚した妻と同年大晦日に離婚したと明かした
過去、ある番組内で高城れにに告白し、照れたことを回顧したパーマ大佐
テレ朝POST
歌うことは快諾されたものの「ネタとしては死にましたね」と告白
トピックニュース
童謡「森のくまさん」をめぐる騒動があったため、東京を離れていたそう
円満解決の値段について、「150万円程度が支払われたのでは」と評論家
日刊ゲンダイDIGITAL
1日、替え歌を歌うパーマ大佐と馬場氏の間で合意が成立したと発表された
デイリースポーツ
童謡の歌詞を改変したとして、訳詞者から慰謝料などを求められている
騒動での影響の話題になると「いいじゃん、どうせ売れねぇんだし！」と発言
歌詞の無断改変で騒動となっている「森のくまさん」ネタは封印した
スポーツ報知
ネット上では馬場氏の代理人である三木秀夫弁護士に注目が集まっている
Techinsight