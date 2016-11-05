嗣永桃子（ももち）が芸能界引退を発表
『嗣永桃子（ももち）が芸能界引退を発表』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年8月28日
2017年7月12日
2017年7月1日
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「ももち」こと嗣永桃子が最後のブログを更新 ファンに別れを告げる
同日に開催されたラストライブをもって、芸能界を引退したももち
デイリースポーツ
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中澤裕子が嗣永桃子の卒業にコメント「エルダーが卒業したときより一大事」
中澤裕子はブログで嗣永の卒業について「一大事」とコメント
ABEMA TIMES
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嗣永桃子が最後のブログを更新「幸せを心から願っております」
15年間の活動を振り返るとともに、ファンへの感謝を伝えた嗣永
ナリナリドットコム
2017年6月30日
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嗣永桃子が芸能界引退 記者が努力家な一面を明かす
会話で面白く返せないメンバーに「準備が大事」と説教することもあったそう
スポーツ報知
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嗣永桃子が芸能界を引退 加藤浩次に感謝「頭が上がりません」
「めちゃイケ」の企画で、加藤に「おいしい」展開を引き出してもらったそう
デイリースポーツ
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嗣永桃子が卒業、15年間の芸能活動に終止符 涙浮かべ感謝伝える
青海野外特設会場で「嗣永桃子ラストライブ ありがとう おとももち」を開催
オリコンニュース
2017年5月24日
2017年2月9日
2017年1月2日
2016年12月8日
2016年11月17日
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ももち アイドル生活の中で1番の失敗は「思ったより人気が出なかった」
アイドル生活の中で1番の失敗は「思ったより人気が出なかったこと」と告白
スポニチアネックス
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嗣永桃子が芸能生活で一番の失敗を告白「思ったより人気出なかった」
芸能生活で1番の失敗は「思ったより人気が出なかったこと」と告白
日刊スポーツ
2016年11月8日
2016年11月7日
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マツコ・デラックス 嗣永桃子の引退に「私、年取った」
「Berryzが解散して℃-uteが解散していなくなっちゃって」と回想
デイリースポーツ
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嗣永桃子の努力を土田晃之が明かし称賛 芸能活動をしながら教育実習も
仕事と両立しながら、教員免許取得のために努力する姿を見ていたという
トピックニュース