『Eggs 'n Things』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
るるぶ&more.
ストレートプレス
サンクスギビングの定番デザートであるアップルパイをモチーフにしている
濃厚チョコソースがビターな味わいの「フォンダンショコラパンケーキ」
オリコンニュース
Walkerplus
公式SNSアカウントをフォローしている人限定で提供されるという
東京バーゲンマニア
「ストロベリーチーズパンケーキ」は旬のイチゴが味わえる一皿
ファッションプレス
香り高いビターチョコレートをたっぷり使用し、贅沢に金粉をあしらった
「サーフ＆ターフ、＆エッグス」は夏らしいスパイシーな味のエビを楽しめる
GIGAZINE（ギガジン）
純カカオ使用パンケーキはチョコカスタードをかけ、ビターで優しい甘み
芝生の公園や開放感のあるイベント広場など、のんびりと過ごすことができる
SUUMOジャーナル
「エカヒ」とはハワイ語で「1」で、1周年を迎えた銀座店限定メニュー
ムラサキイモのペーストで作ったソースをかけた、紫色のパンケーキ
モデルプレス
「ココフレンチトースト＆ピタヤ」「カルアポーク＆エッグス」の2種類
「マヒマヒパパイヤ＆エッグス」など5種類のメニューが登場
OZmall
「カナディアンベーコン」は、桜の木のスモークチップで燻してジューシー