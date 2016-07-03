バングラデシュ・ダッカの人質事件
『バングラデシュ・ダッカの人質事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年8月27日
2016年7月31日
2016年7月19日
2016年7月13日
2016年7月7日
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ダッカのレストラン襲撃事件 犯行を支援した疑いで従業員を事情聴取へ
当局は、犯行を支援した疑いでレストラン従業員を事情聴取する方針を固めた
読売新聞オンライン
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最高裁で訴えを却下…イスラム教徒が日本に対して悪い感情抱く？
08年にテロ防止のため、警視庁がイスラム教徒の情報を収集していたため
日刊ゲンダイDIGITAL
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バングラデシュの人質テロ 実行犯の1人が15年の邦人殺害に関与か
同国では2015年10月、日本人男性が胸などを撃たれ死亡する事件が発生した
日テレNEWS NNN
2016年7月6日
2016年7月5日
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ダッカ襲撃の実行犯2人 過激思想に感化されたキッカケとは
実行犯のうち2人はネットを通じて過激思想に感化されていた可能性がある
読売新聞オンライン
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バングラデシュの人質事件 献花式のやり方に非難の声上がる
「なんでご遺体が外にあるんだよ」とリアルタイム中継の番組で中尾彬が発言
おたくま経済新聞
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バングラデシュの人質事件 テロ現場に「私たちを許して」の花束
事件後、犠牲となった日本人やイタリア人らを哀悼する花束の山ができている
読売新聞オンライン
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バングラデシュの人質事件 死亡した日本人7人が無言の帰国
人質事件で死亡した日本人7人の遺体は、政府専用機で無言の帰国をした
読売新聞オンライン
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人質テロ事件の実行犯 2年前に「イスラム国」過激思想に影響受けたか
1人は「イスラム国」への参加を呼びかける人物のTwitterを閲覧していたそう
日テレNEWS NNN
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バングラデシュのテロ現場 在留外国人らのコミュニティが交差する場所
高級住宅街のレストランは在留外国人とのコミュニティが交差する場所だった
JBpress
2016年7月4日
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百田尚樹氏、政権批判の岡田克也氏に痛烈「なんというアホらしい発言」
百田尚樹氏は「なんというアホらしい発言…」とツイート
ガジェット通信
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バングラデシュ進出の日本企業 日本人従業員に自宅待機を指示
ファーストリテイリングは、日本人従業員10人に自宅待機を命じた
日テレNEWS NNN
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バングラデシュでのテロ事件 遺族らがダッカに到着し遺体と対面
4日午前から遺体との対面が順次、進んでいるという
読売新聞オンライン
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バングラデシュ襲撃を逃げ出したアルゼンチン人 恐怖の瞬間語る
「テロリストが私を見て発砲した。弾は外れ建物に飛び移って逃げた」と告白
日テレNEWS NNN