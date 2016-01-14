CoCo壱番屋廃棄カツの不正販売
『CoCo壱番屋廃棄カツの不正販売』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年3月14日
2016年1月31日
2016年1月26日
2016年1月22日
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廃棄かつ横流し 「みのりフーズ」経営者の開き直りぶりに呆れ
「私ら昔食べる物が無いもんだから腐ったご飯も洗って食べた」などと発言
J-CASTニュース
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「みのりフーズ」ファミリーマートのチキンも横長しか 経緯は不明
発見されたのは「ファミマプレミアムチキン」と「醤油からあげ」とのこと
読売新聞オンライン
2016年1月20日
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カツ横流し事件でココイチに称賛の声 一方で大村秀章知事に批判も
自ら事件を解明して再発防止策も実施した壱番屋の評判が急上昇している
J-CASTニュース
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廃棄カツを営業許可受けず転売 「みのりフーズ」が食品衛生法違反か
転売したみのりフーズは、肉類の売買に必要な許可を受けていなかったという
読売新聞オンライン
2016年1月19日
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岡本夏生 CoCo壱番屋の全廃棄に疑問「食べられたんじゃねえか」
廃棄されたはずの食品について「みなさん普通にそれを食べてた」と指摘
トピックニュース
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CoCo壱番屋の廃棄カツもったいない 小倉智昭氏に「論点ずれてる」と批判
小倉智昭氏は18日の「とくダネ」で、シリアでは餓死する子供がいると嘆いた
J-CASTニュース
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CoCo壱番屋以外に「マルコメ」が廃棄したみそも横流し 不正転売事件
売れ残って返品されるなどしたみそなどの処分を「ダイコー」に委託した
読売新聞オンライン
2016年1月18日
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廃棄カツ横流し 産廃業者が「余計なことするな」と指示していた
みのりフーズの実質経営者が18日、風評被害を受けたじゃこを買ったと語った
日テレNEWS NNN
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小倉智昭氏がCoCo壱番屋の廃棄カツ転売騒動について珍発言「シリアで…」
シリアでは餓死している子供がいると、なぜかシリア難民問題と絡めた小倉氏
トピックニュース
2016年1月17日
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廃棄カツ横流し CoCo壱番屋とは別の焼き鳥も転売していたと判明
買い取った業者が、壱番屋とは別の焼き鳥についても転売していたことが判明
日テレNEWS NNN
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「出物」求める安スーパー…ココイチ廃棄横流しは氷山の一角か
専門家は「ココイチのケースは氷山の一角の可能性が大いにある」と指摘する
日刊ゲンダイDIGITAL