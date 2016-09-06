『auの三太郎CM』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
15日の新CM発表会に出席し、キレッキレな「マツコ節」を披露していたそう
日刊ゲンダイDIGITAL
ナリナリドットコム
同CMはKDDIの大規模障害事故により、差し替えられているのだそう
岡山天音が演じる坊主姿の新キャラクター・一休ちゃんが登場
マイナビニュース
浦島太郎と金太郎が謎の「競技」を繰り広げ、桃太郎があ然とするストーリー
街頭インタビューに応じた一般男性は、auの「三太郎」CMへの出演を希望
オリコンニュース
正体が隠されていた三姫の母親「親指姫」を池田エライザが演じていると判明
社名の認知度を上げることより、auを好きになってもらうことを目指したそう
プレジデントオンライン
「意識高すぎ！高杉くん」に出演する神木隆之介が「高杉くんの先祖」で登場
9日から放送された「着信音」編では、iPhoneの着信音が使用されている
J-CASTニュース
全体の4分の1にあたる368票を獲得した「au三太郎」シリーズが人気トップに
川栄李奈演じる織姫がパパからの「アイ」をかぐや姫に渡すストーリー
川栄李奈演じる織姫が、三太郎たちに「あだ名」をつけるというもの
中野駅前盆踊り大会など、都内有数の規模を誇る大会で続々と使用された
スポニチアネックス
川栄李奈が「織姫」役で初出演し、待望の新キャラお披露目となる
オンエアされた全2372銘柄中、好感度1位は3年連続で「KDDI／au」となった
金太郎はじめ三太郎の面々が目標を語ろうとすると、鬼ちゃんが爆笑する展開
桃太郎の「子供時代」を寺田心が演じ、仲良し3人組の出会いの秘密が判明