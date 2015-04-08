元校長が12000人以上の女性買春
『元校長が12000人以上の女性買春』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年4月1日
2015年12月19日
2015年12月17日
2015年4月23日
2015年4月21日
2015年4月20日
2015年4月17日
2015年4月15日
2015年4月13日
2015年4月10日
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岡村隆史が1万2000人を買春した元校長を痛烈に非難「日本の恥」
事件に触れた岡村は「これ、ホンマにね、日本の恥ですよ」と批判
日刊スポーツ
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フィリピンで買春の元校長 近所からは「幸せそう」と評判の家庭だった
近所からは「幸せそうに暮らしていましたよ」と評判の家庭だったという
日刊ゲンダイDIGITAL
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元校長が1万2000人を買春した手口 コーディネーターに依頼か
2014年までの26年間で買春した女性の総数は、1万2000人以上だという
東スポWEB
2015年4月9日
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12000人の女性を買春した元校長 服を着ているところから写真撮る
服を着ているところから写真を撮るなど、撮影にもこだわりがあった元校長
J-CASTニュース
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フィリピンで買春を繰り返した元校長「人より性的好奇心が強い」と供述
「人よりも性的好奇心が強い」と供述しているのが分かった
日テレNEWS NNN
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12000人の女性を買春した元校長の姿 かつての教え子が告白
元校長の教え子だったというスポニチ記者が、「絶倫校長」の評判を明かした
スポニチアネックス
2015年4月8日
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1万2000人以上の女性を買春した元校長「解放感を味わえた」
同校長は「倫理観のタガが外れた時、より解放感を味わえた」と容疑を認めた
日テレNEWS NNN
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尾木直樹氏 1万2000人買春の元校長に憤慨「言葉を失いますね」
「この種の犯罪では最大規模ではないでしょか！？言葉を失いますね」と憤慨
スポニチアネックス
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1日1人でも32年かかる…1万2000人買春の横浜市元中学校長に呆れ
この人数は、1日に1人と行為に及んだとしても32年はかかる計算
東スポWEB
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横浜市の中学校の元校長 フィリピンで1万2000人以上を買春
フィリピンで少女とわいせつな行為をし、その様子を撮影したとされる
日テレNEWS NNN