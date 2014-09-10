錦織圭の2014全米オープン準優勝
テニス全米オープンは8日、男子シングルスの決勝が行われ、錦織圭はクロアチアのマリン・チリッチにストレートで敗れ、準優勝となった。
2014年10月3日
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錦織圭の発言にマイケル・チャン氏が指摘した理由「本気で勝つ気が無い」
コーチ就任前、憧れの選手との対戦について「ワクワクする」と発言した錦織
Techinsight
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「錦織圭サマサマ」WOWOW、9月の加入件数は開局以来最高
独占生中継した全米オープンで錦織圭が決勝進出を果たし、申し込みが激増
スポニチアネックス
2014年9月22日
2014年9月16日
2014年9月14日
2014年9月13日
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全米オープンで準優勝を果たした錦織圭が凱旋帰国…7試合戦い、体力面で自信を得たと語る
約200人のファンらの出迎えに「温かく迎えられてホッとしています」と錦織
東スポWEB
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錦織が帰国 空港でファン出迎え
長旅の疲れを感じさせず、空港にいた人たちの声援に笑顔で応えた
日テレNEWS NNN
2014年9月12日
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錦織圭が自身のブログでグランドスラムの決勝の舞台を振り返る
体力的に使い果たしていたので試合に100％集中できていませんでしたと記載
デイリースポーツ
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錦織圭の全米オープン準優勝がもたらす驚くべき経済効果→300億円にものぼる?
錦織・テニス・地元関連株が軒並み上昇し、現実的には150〜200億円あたり
All About
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全米オープン準優勝の錦織圭 4時間超の試合を勝ち抜く脅威のスタミナの秘密とは
秘密は「魔法の胃袋」で、活躍とともに食欲も増し、1日7回ほど食べるという
東スポWEB
2014年9月11日
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決勝後の錦織圭「悔しくて眠れない」 杉山愛が心境を暴露
「悔しくて眠れない、って言ってましたよ」と錦織の心境を明かした
オリコンニュース
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全米OP決勝前にして錦織に異変…体がガチガチになっていた
「重圧で、体がガチガチになっているように見えました」と話した
日刊ゲンダイDIGITAL
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全米オープンシングルスで準優勝した錦織圭 米フロリダ州に移動して早くも再始動
次戦は22日開幕のマレーシア・オープン
スポーツ報知
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長谷川豊アナの錦織圭めぐる発言が炎上したワケ 狙われる著名人たち
「ブロガーの揚げ足を取ったネットユーザーによる炎上商法」と話した
東スポWEB
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全米オープン準優勝という快挙を成し遂げた錦織圭 元恋人・福原愛は複雑な心情?
「心の底では彼女と別れて、自分と復縁してほしいと思っている」と話した
NEWSポストセブン
2014年9月10日
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錦織圭決勝のチリッチ戦を振り返る 四大大会で初めて7試合を戦い抜いた体力に自信
決勝では長身のチリッチに揺さぶられ、突破口が見つからなかったと脱帽
読売新聞オンライン
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松岡修造氏が「報道ステーション」中継で熱弁も錦織圭「聞いてなかったです」
熱弁が聞こえていたかという質問に、錦織は「聞いてなかったです」と返答
トピックニュース
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錦織圭の快挙を喜べない日本テニス界の育成事情「渡米で成長」
錦織は13歳で米フロリダ州に留学し、渡米によって成長した
日刊ゲンダイDIGITAL
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錦織圭「報道ステーション」中継にて松岡修造氏に「修造さんのおかげです」
聞き手の松岡修造氏に、錦織は「修造さんのおかげです」と語った
Sports Watch
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先輩が明かした錦織圭の鮮烈な印象「これは本当にすごい選手と感じた」
「まったく違うレベルでした。何もかもすごかったですね」と話している
東スポWEB