高校軟式野球で延長50回の死闘

第59回全国高校軟式野球選手権大会、準決勝の中京（東海）―崇徳（西中国）は、4日目の延長50回で決着。3―0で中京が勝利した。

2014年12月23日

2014年9月13日

2014年9月4日

2014年9月3日

2014年9月2日

2014年9月1日

2014年8月31日

2014年8月30日

2014年8月29日