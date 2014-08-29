高校軟式野球で延長50回の死闘
第59回全国高校軟式野球選手権大会、準決勝の中京（東海）―崇徳（西中国）は、4日目の延長50回で決着。3―0で中京が勝利した。
2014年12月23日
2014年9月13日
2014年9月4日
2014年9月3日
2014年9月2日
2014年9月1日
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歴史的死闘制した中京高校が凱旋
準決勝で崇徳と延長50回の死闘を演じたナインに、生徒会から花束が贈られた
日テレNEWS NNN
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延長50回の死闘 米国でも話題
無得点で試合が進んだことや、50イニング目に中京が3点を奪ったことを説明
フルカウント
2014年8月31日
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尾木ママ 軟式高校野球・準決勝の延長50回に怒り「高野連に見解を求める」
延長50回は酷すぎるとし、高野連に大いに不信感を抱いたとブログで綴った
デイリースポーツ
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高校軟式野球 死闘の末敗戦した崇徳の監督がコメント「中京さんとうちの生徒に感謝したい」
過去に例のない死闘を終え、中河監督はよく頑張ったとナインを讃えた
スポニチアネックス
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高校軟式野球 延長50回の末、中京が3-0で勝利
中京の50回の攻撃で、無死満塁から2点タイムリーが飛び出し、2点を先制
スポニチアネックス
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高校軟式野球で繰り広げられる死闘…延長45回突入で両監督が苦悩を吐露
両校のエースとも投球が計600球を超え、肩と肘は限界に近づいている
スポニチアネックス
2014年8月30日
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軟式野球 延長45回で決着つかず
0−0のまま延長45回でも決着がつかず、3日連続でサスペンデッドゲームに
スポーツ報知
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軟式野球で死闘、延長43回に突入
2日にわたり延長三十回を戦っても決着せず、試合は3日目に入った
デイリースポーツ