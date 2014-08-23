代々木ゼミナールの大規模閉鎖
『代々木ゼミナールの大規模閉鎖』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年10月10日
2014年9月6日
2014年9月4日
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代ゼミ SAPIX傘化に次なる展開
SAPIXを傘下に収め、少数精鋭の新しいビジネスモデルを展開するとみられる
NEWSポストセブン
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ビートたけしが代々木ゼミナール閉鎖騒動に言及「予備校は闇」
国の制度以外の教育がビジネスとして成り立つ現状に「おかしい」とコメント
トピックニュース
2014年8月28日
2014年8月27日
2014年8月26日
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大手予備校・代々木ゼミナールの閉鎖問題 生徒が語る現状「大教室でも前3列しか人いない」
「最近は大教室でも前3列しか生徒がいないこともあった」と代ゼミ生は語る
読売新聞オンライン
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代々木ゼミナールが20校舎を閉鎖 「凋落劇」のきっかけは?
「代ゼミは駿台、河合塾に比べ、現役高校生対策で出遅れた」と関係者
東スポWEB
2014年8月25日
2014年8月24日
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代ゼミ問題に見る地方ゾンビ都市
「この背景には、コンパクト・ステートへの潮流があるのでは」と筆者
INSIGHT NOW!
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大手予備校「代々木ゼミナール」が全国模試試験も廃止する意向示す
全国模擬試験を来年度から廃止することが23日、わかった
読売新聞オンライン