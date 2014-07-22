ジャネーノ!?
『ジャネーノ!?』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年9月9日
2014年9月8日
2014年8月26日
2014年8月25日
2014年8月19日
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JOY ハーフタレントとして期待されるタメ語は「演じている」と本音を明かす
JOYはハーフらしくタメ語を期待されることに「内心超ビビってる」と告白
トピックニュース
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ダレノガレ明美と水沢アリー「ジャネ〜ノ!?」出演し整形疑惑にコメント
整形疑惑について、ダレノガレは「本当にやってない」と強く否定した
ナリナリドットコム
2014年8月18日
2014年8月13日
2014年8月11日
2014年8月4日
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西川史子 「ジャネーノ!?」で共演の安田美沙子に「つまんない」とダメ出し
安田が順調な結婚生活を語ると、西川は「つまんない」とバッサリ
デイリースポーツ
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東貴博が妻・安めぐみに本音「最初のうちはイラッとすることもあった」
「最初のうちはイラッとすることもあったんですよ」と語った
モデルプレス
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西川史子が元夫へ「殴ってくれたら…」と発言しスタジオ仰天
「最後の最後は、殴ってくれないかなと思いましたもん」と仰天発言
モデルプレス