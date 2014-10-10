ファーストクラス(ドラマ)
『ファーストクラス(ドラマ)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年11月30日
2014年11月7日
2014年11月5日
2014年10月31日
2014年10月23日
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「きょうは会社休みます。」2話視聴率は17.0% 「ファーストクラス」に圧勝
視聴率は17.0％で、沢尻エリカ主演「ファーストクラス」の8.3％に圧勝
東スポWEB
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小島聖 アパレルブランド「ソフ」社長と昨年6月に離婚していた
同社が順調に成長していったために、夫婦の時間が少なくなったという
NEWSポストセブン
2014年10月21日
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沢尻エリカが必死で空回り？ ファースクラス制作現場は不穏な空気に
「共演者の演技やスタッフに意見するため、ザラついた雰囲気に」と関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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沢尻エリカ 綾瀬はるかとの「水10ドラマ対決」で大敗した理由
多くの関係者は、深夜から枠移動したことが大敗の原因だと指摘する
東スポWEB
2014年10月18日
2014年10月16日
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沢尻エリカが共演者泣かせた過去を告白→収録現場は騒然に
気に入らない共演者を、相手が一番ショックなことを言って泣かせたと告白
トピックニュース
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綾瀬はるか「きょうは会社休みます。」視聴率で沢尻エリカに勝利
視聴率は14.3％で、沢尻エリカ主演「ファーストクラス」の8.8％を上回った
スポニチアネックス