布川敏和＆つちやかおり離婚騒動
元シブがき隊の「ふっくん」こと布川敏和(48)と妻で元アイドルのつちやかおり(49)が、別居中であることを5月1日発売の週刊新潮が報じた。
2018年9月1日
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2014年7月17日
2014年6月29日
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薬丸裕英 布川敏和と離婚したつちやかおりの「大切な方」発言に納得いかず
不倫報道を受けた会見での妻・つちやかおるの「大切な人」発言を批判
デイリースポーツ
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布川、西川の「苦言」にノリノリ
西川史子は4日に、布川の白いメガネに「大丈夫ですかね?」と苦言していた
スポニチアネックス
2014年6月28日
2014年6月26日
2014年6月25日
2014年6月23日
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布川敏和と離婚したつちやかおりが会見で「あっけないものだな」とコメント
「あっけないものだな、と思いました」と語った
スポニチアネックス
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離婚会見をした布川敏和、つちやかおりと交際男性の同居は許さないと発言
つちやが交際相手の男性と「一緒に住むことはない」と約束したことを告白
デイリースポーツ
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布川敏和が離婚会見をし、「（つちやかおりと）やっていくのは無理」と説明
2人は先週に話し合い、つちやは離婚の意思は変わっていないと話したという
オリコンニュース
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つちやかおりと離婚した布川敏和に長女の布川桃花が「好きにすれば」と意見
中学生の次女の親権は、つちやが持つ
スポニチアネックス