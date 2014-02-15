大雪のバレンタインデー
東京都心で記録的な大雪となった2月8日から9日にかけての雪が残る中、バレンタインデーの14日には西日本から東日本の広い範囲で再び大雪となり、交通機関などに大きな影響が発生した。
2014年3月5日
2014年2月20日
2014年2月18日
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大雪で電気料金支払を1ヶ月猶予
14日以降の記録的な大雪を受け、山梨県など1都6県の一部利用者を対象に
読売新聞オンライン
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燃料残り僅か…大雪で孤立の特養
埼玉県秩父市の老人ホームでは、備蓄していた缶詰などを食べ始めたが、3日分しかない
読売新聞オンライン
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マンションの雪かきは誰がする?
管理会社・大家が行うという声もあるが、法律的な義務はない
J-CASTニュース
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除雪支援へ、特別交付税を前倒し
大雪被害に見舞われた自治体の除雪費などを支援するため
読売新聞オンライン
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大雪が人々に与えた「イイ影響」
「雪かきで自分が作った道を皆が歩く」ことに楽しさを見出す男性も
NEWSポストセブン
2014年2月17日
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マックにパン届かず…大雪影響で
ハンバーガーが提供できなかったマクドナルドの一部店舗もある
読売新聞オンライン
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大雪 一部ローソンの対応で物議
入店制限をした熊谷市のローソンの対応を非難する声が上がっている
ガジェット通信
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梅宮アンナ、崩壊した車庫を公開
大雪に耐えられなかったためで、、「現場」の写真も掲載されているという
ナリナリドットコム