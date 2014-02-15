大雪のバレンタインデー

東京都心で記録的な大雪となった2月8日から9日にかけての雪が残る中、バレンタインデーの14日には西日本から東日本の広い範囲で再び大雪となり、交通機関などに大きな影響が発生した。

2014年3月5日

2014年2月20日

2014年2月18日

2014年2月17日

2014年2月15日