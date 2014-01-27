NHK会長の慰安婦発言

NHK会長に就任した籾井勝人氏は1月25日の就任会見で、慰安婦問題について「どこの国にもあった」との見解を示した。記者の指摘により発言を撤回したものの、これに対する日韓メディアからの批判が広がっている。