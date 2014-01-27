NHK会長の慰安婦発言
NHK会長に就任した籾井勝人氏は1月25日の就任会見で、慰安婦問題について「どこの国にもあった」との見解を示した。記者の指摘により発言を撤回したものの、これに対する日韓メディアからの批判が広がっている。
2014年8月21日
2014年4月19日
2014年4月13日
2014年4月11日
2014年4月5日
2014年4月4日
2014年4月3日
2014年3月25日
2014年3月4日
2014年2月24日
2014年2月19日
2014年1月31日
2014年1月29日
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NHK会長発言に意見3000件余
NHKは28日、視聴者から3000件余の意見が寄せられたことを明らかにした
J-CASTニュース
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新会長就任で「安倍様のNHK」へ?
NHK内では安倍首相の望む人事を行う動きも出ているという
女性自身
2014年1月28日
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ロンブー淳 NHK会長を擁護し物議
淳はツイッターで「間違ったこと言ってない」と擁護
日刊ゲンダイDIGITAL
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中国 NHK会長の慰安婦発言を非難
この発言に対し27日、中国外交部の秦剛報道官が非難
Record China