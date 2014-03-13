『さとり世代』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
上司からSNSフォローは絶対NG、「イジり」の時点でアウト、など
Smart FLASH
ネット掲示板では、電話に出られない人は不要、といった厳しい指摘が続出
キャリコネニュース
ITライフハック
漫画では、主人公の派遣社員が3万円のご祝儀を負担に思う場面も
文春オンライン
プレジデントオンライン
「トイレでスマホゲームをしていた」「もらった名刺をその場で写メ」など
J-CAST会社ウォッチ
勤め先を選ぶにも、女性が長く働き続けられる環境を重視しているという
「はい」と解答したのは26人で、大半が経済的な理由を挙げた
日刊SPA!
まだまだ仕事に慣れない人が多いようで「仕事が覚えられない」が1位
マイナビ学生の窓口
女性自身
親に休みを連絡してもらう社員には、親が死んだ後のことを考えさせる
新刊JPニュース
イベントは徹夜組の列ができるほどで、延べ1万人以上を動員する盛況ぶり
ダ・ヴィンチWeb
男友達の視線に敏感で、ギラギラしている自分を見られたくない
モデルプレス
バブリーな考え方や、熱すぎる行動が多いと感じる年上世代とのギャップ
マイナビウーマン
さとることが加速し、行動を躊躇する若者ばかりになることを筆者は懸念
All About
友好的で優しい彼らは、見た目もお洒落なEXILE風だという
NEWSポストセブン