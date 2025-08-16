高学歴で話題が豊富そうなのに…心底退屈する男性のトーク９パターンスゴレン

高学歴自慢の残念な男性トーク

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 高学歴なのにつまらない男性のトークのパターンを紹介している
  • 話題の8割を自慢につなげる、カタカナ用語を多用する、ダメ出しが多い
  • 人の話を奪って持論を展開する、理屈っぽく自分を正当化する、など
記事を読む

おすすめ記事

  • 友人、必死の抵抗かなわず　ヒグマ襲撃時、素手で殴る
    友人、必死の抵抗かなわず　ヒグマ襲撃時、素手で殴る 2025年8月15日 23時39分
  • 辻希美（写真：本誌写真部）
    「あたしなら嫌だなぁ〜」辻希美　第5子誕生後の早すぎる“キラキラ生活”に現役ママから同情の声 2025年8月15日 17時10分
  • 綾瀬はるか
    綾瀬はるかCMが引き起こした「ブラトップで外出」論争…オンラインショップ着用モデルにもネットで「なんで」のツッコミが 2025年8月15日 19時20分
  • 厚生労働省
    新型コロナ変異株「ニンバス」が流行の主流、喉の強い痛みが特徴…感染者８週連続増 2025年8月15日 19時48分
  • 広陵高校の中井哲之監督（左＝産経新聞社）と堀正和校長
    【「便器なめろ」の暴言も】広陵「暴力問題」で被害生徒の父が初告白「求めるのは中井監督と堀校長の謝罪、再発防止策」　監督の「対外試合がなくなってもいいんか？」発言を否定しない学校側報告書の存在も　広陵は「そうしたやりとりはなかった」と回答 2025年8月15日 11時15分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. クマ襲撃 素手で殴り血だらけに
    2. 2. 辻希美 産後の生活にSNS驚嘆の声
    3. 3. ブラトップで外出 綾瀬CMに論争
    4. 4. 新型コロナ「ニンバス」が流行
    5. 5. 広陵高校 被害生徒の父が初告白
    6. 6. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
    7. 7. 大谷 理解不能な「8-17-43」達成
    8. 8. 声優の櫻井智さんが死去 53歳
    9. 9. 別人級 36歳俳優の近影に衝撃
    10. 10. 火垂るの墓 節子役は5歳天才少女
    1. 11. 「姉より…」内田有紀の妹が本音
    2. 12. 高畑勲監督のアニメ映画が放送
    3. 13. 悠仁さまが堪能された庶民グルメ
    4. 14. 「席ない」激高した客が大惨事に
    5. 15. 「避妊はいらない」死の逃避行
    6. 16. 羅臼岳クマ襲撃「異常個体」か
    7. 17. 「1カ月記念」で交際相手が豹変
    8. 18. アミューズ「文春」記事に声明
    9. 19. 35歳アイドル 叔父は人気芸人
    10. 20. クマに襲われた男性か 遺体発見
    1. 1. クマ襲撃 素手で殴り血だらけに
    2. 2. 新型コロナ「ニンバス」が流行
    3. 3. 「1カ月記念」で交際相手が豹変
    4. 4. 羅臼岳クマ襲撃「異常個体」か
    5. 5. クマに襲われた男性か 遺体発見
    6. 6. 倒れてから12年半 佳那晃子の今
    7. 7. クマに襲われる恐怖 当事者語る
    8. 8. クマに襲われた男性 死因が判明
    9. 9. 外人男性対応で…電車が37分遅延
    10. 10. 国際婚 日本の朝食はすごすぎる
    1. 11. 遺体はクマに襲われた男性と判明
    2. 12. 父が急逝 家族葬で後悔したワケ
    3. 13. 半裸の男が女性を羽交い締めに
    4. 14. 広陵部内暴力 放置したのは監督
    5. 15. 逮捕された大麻夫婦 意外な評判
    6. 16. 「目の日焼け」って知っていますか？肌だけではなく目も紫外線対策を
    7. 17. バイクでカモシカと衝突か 死亡
    8. 18. マダニは「付けたまま」皮膚科へ
    9. 19. 60代男性 懐中電灯でクマに抵抗
    10. 20. 和平合意至らずも 米露首脳会見
    1. 1. 「避妊はいらない」死の逃避行
    2. 2. 広陵の説明会 保護者に圧力か
    3. 3. 「ミツカン」投稿が炎上し謝罪
    4. 4. 親日中国人が訪日を辞めたワケ
    5. 5. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
    6. 6. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
    7. 7. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
    8. 8. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
    9. 9. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
    10. 10. DAISO品から珍しい花咲く 驚く声
    1. 11. ウジ虫混入 営業再開までの苦難
    2. 12. 電車の座席選び SNSで共感広がる
    3. 13. ヒグマに人の食べ物はNG 要因は
    4. 14. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    5. 15. 40秒制限 ログイン難易度高すぎ
    6. 16. 既婚者マッチング初の同性機能
    7. 17. マックの対応 ズレてると大批判
    8. 18. 広陵 中井監督の知られざる実像
    9. 19. 吉村知事がRPし「信じられない」
    10. 20. マックが謝罪 ネット非難轟々
    1. 1. 「日本人が消えた」中国人766%増
    2. 2. 訪日見送り 中国が日本に警告
    3. 3. 台湾が鬼滅の刃の聖地と化し非難
    4. 4. 「ベイビー・シャーク」盗作疑惑
    5. 5. 「脱カップ麺」中国の駅で話題
    6. 6. 外国人は原爆投下をどう見たか
    7. 7. トランプ氏 少女人身売買の疑惑
    8. 8. トランプ氏 握手短く険しい表情
    9. 9. 仕事の連絡はLINE 日本人は理解
    10. 10. 不動産大手 華南城に清算命令
    1. 11. 台湾女優 息子を日本へ留学か
    2. 12. プーチン氏が時間稼ぎに成功か
    3. 13. 英留学生 発掘から90分で発見
    4. 14. 米大統領 露占拠地の開発容認か
    5. 15. 中国開発の人型ロボが話題に
    6. 16. ケルヒャーから高圧洗浄機登場
    7. 17. アイドルブランド評判 1位は?
    8. 18. 李在明氏の支持率 5ポイント下落
    9. 19. 「速さ」の概念覆す想定は130台
    10. 20. 映画「島から島へ」台湾人が取材
    1. 1. 「働きたくなくて大学院へ」29歳まで実家ニートだった男性が明かす壮絶キャリアと“サボり術
    2. 2. 火垂るの墓「子に観せたくない」
    3. 3. 日本でも「資産格差」生まれるか
    4. 4. ホテル代高すぎ「Airbnb」に脚光
    5. 5. 平均年収は460万円 大手との差
    6. 6. 空き巣のサイン? 表札に変な記号
    7. 7. ハラスメントする人に多い特徴
    8. 8. 「日の丸半導体」凋落の今
    9. 9. 富裕層が日本で残すお金の現実
    10. 10. 成功例ない 移民受け入れに警鐘
    1. 11. 日本企業が遅れている理由
    2. 12. 「モフリン」ヒットの秘密明かす
    3. 13. 生涯稼げる人の「源泉」はどこ
    4. 14. 退職金がない会社 どれだけ存在?
    5. 15. 都心不動産 プロの答えはNO
    6. 16. なぜ市営住宅にアルファードが
    7. 17. 全国に1つ…新幹線「素通り」県
    8. 18. 夏場の運転 タイヤの摩耗に注意
    9. 19. 家族を揺るがす「小さな違和感」
    10. 20. 空き家を放置すると税が増額に?
    1. 1. 女子大生彼女が…クズ過ぎる浮気
    2. 2. 国産つまようじ工場が存続危機に
    3. 3. 「質問箱」8月末サービス終了へ
    4. 4. 中島聡氏 iPhoneはもう限界寸前
    5. 5. GPT-5とGPT-4o廃止 不満噴出
    6. 6. Windows10サポート終了へ 米主張
    7. 7. ナイル川 エジプトで大規模碑文
    8. 8. サムスンGalaxy 5G使ってみた
    9. 9. 劣化が止まらないGoogleの現状
    10. 10. DeepSeek AIモデル開発にHuawei
    1. 11. HTCのAIグラス 追いつけ競争に
    2. 12. Ankerケーブル Amazonで20%OFF
    3. 13. サブスクの値上がりやストリーミングサービスの抱える制限により映画やドラマのファンによる著作権侵害コンテンツのダウンロードが急増
    4. 14. AI解説者が語る「ChatGPTは別物になった」―GPT-5実装＆新機能を網羅解説
    5. 15. Pixel 10 Pro Foldの価格判明?
    6. 16. デスク下収納の新定番！2種類の引き出しですっきり整理できるデスクワゴン
    7. 17. AIをトレーニングするAIの能力
    8. 18. Gemma 3シリーズに新たなモデル
    9. 19. 職場で孤独を感じた経験 最多は?
    10. 20. 定番サンダル 選び抜いた一足
    1. 1. 広陵高校 被害生徒の父が初告白
    2. 2. 大谷 理解不能な「8-17-43」達成
    3. 3. 別人級 36歳俳優の近影に衝撃
    4. 4. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
    5. 5. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
    6. 6. 18歳タレントが「兄とゴルフ」
    7. 7. 駐車代の高額請求に「Help me」
    8. 8. 「ダイヤのA」沢村栄純が彷彿
    9. 9. 63歳歌手が「新車」写真を披露
    10. 10. 秘湯で色っぽい 剣道女子に反響
    1. 11. ゴルフ界の北川景子が始球式登場
    2. 12. 息子と2ショット 48歳タレに反響
    3. 13. 聖隷クリストファー 2年生に驚き
    4. 14. 巨人マルティネス 10秒以上絶句
    5. 15. 田中将大 中田翔との因縁語る
    6. 16. 空振りゼロ&球速低下 朗希に悲観
    7. 17. 佐々木麟太郎 ドラフトで争奪に?
    8. 18. 年俸25億円も“貢献度マイナス”　ド軍32歳に不名誉な称号…8月に非情通告の可能性
    9. 19. 大谷「魔球」に脱帽の声上がる
    10. 20. 吉田達磨氏 J2で味わった天国
    1. 1. 辻希美 産後の生活にSNS驚嘆の声
    2. 2. ブラトップで外出 綾瀬CMに論争
    3. 3. 声優の櫻井智さんが死去 53歳
    4. 4. 「姉より…」内田有紀の妹が本音
    5. 5. 悠仁さまが堪能された庶民グルメ
    6. 6. 高畑勲監督のアニメ映画が放送
    7. 7. 35歳アイドル 叔父は人気芸人
    8. 8. アミューズ「文春」記事に声明
    9. 9. 「学歴イジり」さんまに批判噴出
    10. 10. 松本若菜の初吹き替え 酷評の嵐
    1. 11. 42歳…宇多田出演に「マジかよ」
    2. 12. フットボール岩尾を突然襲った病
    3. 13. 性行為強要…女性へセクハラの謎
    4. 14. 紳助さんの生活ぶり アッコ告白
    5. 15. マツコ「休んでもいいかな」本音
    6. 16. 高畑勲監督のアニメ映画が放送
    7. 17. 火垂るの墓登場おばさんは意地悪
    8. 18. 辻希美 第5子を出産した産院は
    9. 19. HIKAKIN重大発表 釣りすぎの声も
    10. 20. 「すべらない話」終了していた?
    1. 1. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
    2. 2. 27歳で難病発症 日常が一変
    3. 3. セルフレジが両替機に早変わりか
    4. 4. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
    5. 5. セルフレジ利用でトラブル相次ぐ
    6. 6. 「発達障害は個性」当事者が苦言
    7. 7. 3COINSの「洗濯グッズ」便利さ
    8. 8. 「唇から転生」待望の限定色
    9. 9. 「千厩」はなんて読む？「厩」に苦戦する人多数！
    10. 10. デリケートゾーンの悩み 95%回答
    1. 11. 愛犬目線の漫画 涙腺崩壊した人
    2. 12. 40・50代に“この1枚”！【大人のハニーズ】上品見え叶う！「夏トップス」
    3. 13. 旅好きが必ず持っていくべきもの
    4. 14. 取るだけ育休の夫 義父が激怒
    5. 15. 毛穴ケア用シートマスク 発売へ
    6. 16. ハニーズの気取らず穿けるパンツ
    7. 17. 「孫の顔見せて」義母に母反撃
    8. 18. ハイキュー公式おせち 予約開始
    9. 19. オフィスで重見えしないスカート
    10. 20. 彼氏の「将来性」促すダメ出し
    x