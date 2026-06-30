＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 夏を前に思い切って髪型を変えてみました。 なにやら、『ツーブロック』という髪型のようです（知らんけど）。 さて、7月から土曜日のラジオ『感度良好！中野涼子です』の中でコーナーを持