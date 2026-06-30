きょう行われたFIFAワールドカップ2026。日本代表はブラジルとの決勝トーナメント1回戦に臨みました。富山市内の飲食店には多くのサポーターが集まり熱い声援を送りました。決勝トーナメントの初戦、日本はワールドカップ5回優勝を誇るブラジルと対戦。富山市内で行われたパブリックビューイングには、160人以上のサポーターが駆け付け、エールを送りました。「いく