記事ポイントビップ「TOYOHAMA BASE」静岡県磐田市に開設鉄筋工事・クレーン操作を最新機材で訓練学生・地域住民向け体験型イベントを定期開催 ビップが、静岡県磐田市に鉄筋工事・クレーン操作の訓練施設「TOYOHAMA BASE」を開設しました。アメリカンビンテージ調のデザイン空間で、未経験者からベテランまでが技術を学べる教育拠点です。今後は地元の学生や地域住民を対象にした体験イベントも定期開催されます。 ビッ