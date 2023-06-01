本田氏も日本の善戦をたたえた(C)Getty Images現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦、日本代表はブラジルと対戦。1−2で敗れ、ラウンド・オブ32で終了した。日本は29分にMF佐野海舟がペナルティーエリア手前からミドルシュートを決め、価値ある先制点。その後56分にブラジル、カゼミーロにヘッドで押し込まれ1−1の同点とされた。【動画】ブラジルの牙城を崩した佐野海舟のゴールをチェック