「あと一歩のところまできている」本田圭佑氏も日本の善戦をたたえる、王者ブラジルに1−2の惜敗　「ちゃんと評価しないといけない」【W杯】

本田氏も日本の善戦をたたえた(C)Getty Images

現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦、日本代表はブラジルと対戦。1−2で敗れ、ラウンド・オブ32で終了した。

日本は29分にMF佐野海舟がペナルティーエリア手前からミドルシュートを決め、価値ある先制点。その後56分にブラジル、カゼミーロにヘッドで押し込まれ1−1の同点とされた。

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その後、1−1のまま進み、後半アディショナルタイムにマルティネッリに決められ1−2と逆転を許す。呆然とした表情を浮かべる日本代表。直後に試合終了を迎えた。

「NKKーBS」で中継解説を務めたサッカー元日本代表MF本田圭佑氏は試合後「悔しいけど、よくやりましたよ」と日本の戦いを称えながら、今大会を通じて善戦した日本代表に対し、「ちゃんと評価しないといけない」と今後に繋がる戦いだったとした。その上でさらに上を目指すためには、若手選手がさらに伸びていくことを期待していた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]