ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月13日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[マイケル ゼン] 3 - 2 [キャメロン ノーリー] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、マイケル ゼンと第26シードのキャメロン ノーリーが対戦した。 第1セットはキャメロン ノーリーが7-