【中島 キ84 四式戦闘機 疾風 “プロトタイプ”】 6月30日 出荷開始 価格：4,290円 ハセガワは、プラモデル「中島 キ84 四式戦闘機 疾風 “プロトタイプ”」の出荷を6月30日に開始する。価格は4,290円。 本商品は、疾風の増加試作機タイプを1/48スケールで再現したプラモデル。大型タイプの垂直尾翼方向舵、集合排気管部品がセットされている。 【デカール（マ