ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月13日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[アレクサンドル ミュレ] 0 - 3 [トミー ポール] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、アレクサンドル ミュレと第21シードのトミー ポールが対戦した。 第1セットはトミー ポールが6-1