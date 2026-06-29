・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６９．２３ドル（－２．６９ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４０９６．３ドル（＋４８．７ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝５９２１．７セント（＋８６．９セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５７８．２５セント（－１２．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４１２．７