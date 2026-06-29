6月25日、愛子さまは国立新美術館で行われているファッションデザイナー・森英恵さんの生誕100年を記念した展覧会を鑑賞された。【写真】森英恵デザインの黄色のセットアップをお召しになる’94年の雅子さまと、6月25日の愛子さま。ほか雅子さまのローブデコルテ姿も雅子さまが30年以上前に着用されたもの「森英恵さんはパリ・オートクチュール組合に東洋人として初めて属するなど、世界的なデザイナーとして知られています。202