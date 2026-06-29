〈〈紀子さまはピンクのワンピースで…〉「ずっと離しませんでした」秋篠宮さまとの結婚の日、紀子さまが皇室へ持参された“意外な愛用品”〉から続く6月29日、秋篠宮ご夫妻が36回目の結婚記念日を迎えられた。1990年の結婚当時、秋篠宮さまは24歳、紀子さまは23歳。新婚のお二人の“暮らし”とは、どのようなものだったのだろうか。秋篠宮さまの貴重な肉声をつづった『秋篠宮』（2022年／小学館）などの著書をもつ、ジャーナリ