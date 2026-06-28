6月27日放送のバラエティー番組『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）に、元フィギュアスケーターで現在はタレントとして活動する高橋成美が出演。「地球外生命体は存在したドッキリ」と題した企画で見せたリアクションが、視聴者の間で賛否を呼んでいる。企画では、東伊豆で高橋が宇宙人の存在を確かめるためのロケと称したドッキリが展開された。ネタばらしが行われるまで驚き続けたほか、『ドッキリGP』へ