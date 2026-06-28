同居する姉の頭を金づちで複数回殴り殺害しようとしたとして、４０代の女が殺人未遂の疑いで逮捕されました。 尾道市浦崎町の４６歳無職の女は２７日午後１０時すぎ、自宅で同居する姉（４７）の頭を約３０ｃｍの金づちで複数回殴り殺害しようとした疑いがもたれています。 近隣住民の１１０番通報により現場に駆け付けた警察官が現場から立ち去っていた女を福山市沼隈町で発見し逮捕しました。警察の調べに対し女は黙秘してい