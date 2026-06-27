「小さいころ、祖母と一緒にテレビを観ていて、だんだん芸能界に興味を持つようになりました」そう語るのは、貴乃花光司氏と河野景子さんの次女で、2023年にデビューした白河れい。「でも、自分の家庭環境を考えると、なかなか踏み出すことができずにいたんです」という彼女が、芸能界への一歩を踏み出したのは、大学に入ってからだった。「家族に『俳優になりたい』と伝えたことはなかったんですけど、察していたんでしょうね。