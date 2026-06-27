「小さいころ、祖母と一緒にテレビを観ていて、だんだん芸能界に興味を持つようになりました」

そう語るのは、貴乃花光司氏と河野景子さんの次女で、2023年にデビューした白河れい。「でも、自分の家庭環境を考えると、なかなか踏み出すことができずにいたんです」という彼女が、芸能界への一歩を踏み出したのは、大学に入ってからだった。

「家族に『俳優になりたい』と伝えたことはなかったんですけど、察していたんでしょうね。オーディションサイトを通じて連絡をくださった事務所に所属したときに、両親にそれぞれ報告をしたら『自分の気がすむまでやってみなさい』と背中を押してくれました。デビューは、お昼の生放送番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にレギュラー出演という、大きすぎるお仕事で。最初は緊張しているうちに毎回終わってしまう感じでした。でも、共演者の皆さんがすごく優しくしてくださって、だんだん打ち解けられて。本当に素晴らしい経験をさせていただきました」

俳優としては、ドラマ『勿忘草の咲く町で〜安曇野診療記〜』（NHK BS）に出演。新人看護師・半崎美奈を演じる。

「撮影に臨むのが怖いくらい難しいシーンもあったんですけど、台詞のなかにある美奈の感情を自分なりに考えつつ、監督にもたくさん相談して演じました。いまの自分が出せるものは出しきれたと思うので、観てくださった方の感想を早く聞きたいです」

しらかわれい

24歳 2002年4月18日生まれ 東京都出身 T165 2023年、昼のバラエティ番組『ぽかぽか』レギュラーとして芸能界デビュー。その後、舞台や映画を軸に活動し、6月28日スタートの連続ドラマ『勿忘草の咲く町で〜安曇野診療記〜』（NHK BS）にレギュラー出演が決定。そのほか最新情報は、公式Instagram（@rayshirakawa）にて

写真・熊木 優（io）

スタイリスト・Lim Lean Lee

ヘアメイク・AYA

衣装協力・MAISON SPECIAL、

DOUBLE STANDARD CLOTHING、e.m.