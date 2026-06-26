6月24日、歌手のLiSAがInstagramを更新。近影を公開したのだが、その姿に心配が寄せられている。LiSAは、《LiSAピンクヘアーをどうやってキープしてますか?美容室でどうやってオーダーしたらいいですか?とよく聞かれるので、アナタにも使ってもらえるようにLiSAピンクのヘアカラーをつくってもらいました》と投稿した。「トレードマークであるピンク色のカラーバターを開発し、全国販売することを告知するとともに、LiSAさんは