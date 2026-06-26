LiSA、デコルテ全開ショットで心配された“異変”声優夫の不倫騒動から5年経て続く“孤軍奮闘”

6月24日、歌手のLiSAがInstagramを更新。近影を公開したのだが、その姿に心配が寄せられている。

LiSAは、《LiSAピンクヘアーをどうやってキープしてますか?美容室でどうやってオーダーしたらいいですか?とよく聞かれるので、アナタにも使ってもらえるようにLiSAピンクのヘアカラーをつくってもらいました》と投稿した。

「トレードマークであるピンク色のカラーバターを開発し、全国販売することを告知するとともに、LiSAさんはデコルテが全開になった大胆なキャミソールを着た写真も添えていました。カラーバターはヘアケアブランド『Ancels』で、数量限定で発売するようです」（スポーツ紙記者）

胸元が見える大胆なファッションに関して、Instagramのコメント欄では、

《めっちゃ綺麗やし可愛いすぎるースタイル良すぎやし美脚すぎる》

《セクシーですね》

など、称賛する声が多数あがっている。一方で、

《なんか痩せすぎてない? ちょっと心配》

と、心配する声も聞かれていた。近影の“異変”が指摘されているようだ。

「もともと細身のLiSAさんですが、今回の写真では、頬がこけているように見えました。また、鎖骨もくっきり浮かび上がっており、さらにやせた印象を受ける人もいたようです。

LiSAさんは6月から8月にアジアツアー、10月から2027年1月にかけて全国ホールツアー開催を予定しており、6月19日と20日は台湾公演をおこなったばかりでした。多忙を極めていることもあり、LiSAさんを気遣うファンもいたようです」（芸能担当記者）

LiSAは2010年にメジャーデビューし、2019年にアニメ『鬼滅の刃』のオープニングテーマ『紅蓮華（ぐれんげ）』をリリースしたところ、大ヒット。社会現象を巻き起こした。同年の『第70回NHK紅白歌合戦』に初出場し、一躍、幅広い年齢層で知名度を高めた。2020年には声優の鈴木達央（たつひさ）と結婚し、公私ともに順風満帆だったが、その後、夫婦に苦難が襲った。

「2021年の『文春オンライン』で、鈴木さんがLiSAさんの不在中、女性を家に連れ込んで、不倫していたと報じられたのです。報道後、鈴木さんの所属事務所が謝罪し、本人は体調不良で芸能活動を休止することを発表。LiSAさんも心身疲労により、一部の活動を休止しました。その後、鈴木さんは活動再開したものの、2023年に事務所を独立してフリーになり、LiSAさんは同年に第1子の出産を発表と、あわただしい事態が続きました」（同前）

夫の不倫騒動から5年が経とうとしているが、夫婦の仕事には違いがみられるという。

「騒動前の鈴木さんは2021年のアニメ『東京リベンジャーズ』など、人気アニメに多数、起用されていましたが、活動再開後は激減しています。一方、LiSAさんは出産発表した年にツアーを開催し、その後も国内外で精力的に活動しています。1児の母として、LiSAさんが孤軍奮闘しているような印象を受ける人もいるようです」（同前）

とはいえ騒動を乗り越え、“夫婦の呼吸”は共鳴しているだろう。