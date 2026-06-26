《三上悠亜ちゃんを担当している美容師さんに髪の毛を切ってもらったら大失敗された。何日も前から予定を空けて楽しみにしていたのに、心に深い傷を負いました》5月30日、X上に投稿されたある女性の悲痛な訴えが話題を呼んだ。添付された写真には、毛先が不揃いに切られたミディアムヘアが写っており、投稿は瞬く間に拡散された。施術を担当したのはタレント・三上悠亜の友人として知られる、東京・表参道の「L.O.G OMOTESANDO