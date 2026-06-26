《三上悠亜ちゃんを担当している美容師さんに髪の毛を切ってもらったら大失敗された。何日も前から予定を空けて楽しみにしていたのに、心に深い傷を負いました》

5月30日、X上に投稿されたある女性の悲痛な訴えが話題を呼んだ。添付された写真には、毛先が不揃いに切られたミディアムヘアが写っており、投稿は瞬く間に拡散された。施術を担当したのはタレント・三上悠亜の友人として知られる、東京・表参道の「L.O.G OMOTESANDO 」代表・村木里帆氏だ。

「村木さんは三上さんと同じ愛知県出身で、名古屋のサロンを1店舗経験した後に23歳で上京して『L.O.G OMOTESANDO』に入社しました。約2年間のアシスタント時代は自分のお客さんを持つのに必死で、毎日のように営業終わりに繰り出したのが“飲みの場”です。1日何軒もハシゴして、友人を増やすために朝帰りする日々を続けたといいます。その甲斐もあって、YouTuberやインフルエンサーに人脈を広げました。

実際、彼女のInstagramには、三上さんをはじめ、YouTuberのRちゃんや平成フラミンゴさんなど、ほとんどがインフルエンサーの来店写真です。スタイリストに昇格してわずか4カ月で店長になると、30歳の現在は店舗の代表を務めています。村木さん自身もインフルエンサーのような存在で、彼女を指名するお客様はほとんどがSNSきっかけだと思われます」（美容院関係者）

村木氏を指名して同店に訪れたことのある20代女性はこう語る。

「三上さんなど有名人が通っているのをSNSで見て、3〜4年前に施術をお願いしました。当時から予約が取りづらい人気美容師でしたが、同じ枠で多くのお客さんに対応しているので、正直なところ施術やカウンセリングが特別丁寧という印象はありませんでした。仕上がりも普通だったので、その後は通っていません。宣伝になる有名人と一般人で対応の差があるのは仕方ないことかもしれませんが……」

4万人のフォロワーを持つ村木氏のInstagramを確認すると、吉川愛や益若つばさ、田中麗奈など有名タレントから、元キャバクラ嬢の愛沢えみりなど、幅広い層の施術後の写真が掲載されている。そのなかでも、とくに三上とは友人以上の関係性だという。

「三上さんとはシャンプーやエクステなどを共同開発しており、ビジネスパートナーでもあります。また、村木さんは母校である、名古屋の中日美容専門学校の特別講師の顔も持っています」（前出・美容院関係者）

順調なキャリアを歩んできた村木氏だが、今回の騒動で問題視されたのは施術内容だけではなかった。冒頭の女性が疑問を呈したのは、“個人情報流出疑惑”だった。

《三上悠亜ちゃん本人から直接DMがきてびっくり 突然、「社会人なのに学割使いましたよね？」と強い口調で指摘されて大困惑 もちろん今回は正規料金で支払っています》

6月23日の投稿で、女性は三上からDMが来たことを明かし、

《私がこの時2回目の来店であることや、前回来店時は大学生で学割を利用していたことも把握されていて驚いた…。来店履歴や利用内容は美容院側が把握している個人情報だと思っていたので、どういう経緯で第三者の悠亜ちゃんに伝わったのか少し気になってしまった……》

と、本来であれば店側のみ知り得る情報が三上に伝わっていたことに困惑しているのだ。

本誌は三上に、女性に対してDMを送ったのかどうか所属事務所に問い合わせたところ、期日までに回答はなかった。

同投稿の前日、三上のYouTubeでは『初炎上して落ち込みすぎてる友達をディズニーで励ます会』というタイトルで村木氏とともに出かける動画が配信された。

「動画の冒頭では、『初炎上して病んでいる方に動画を回します』と言い村木さんの様子を映すと、村木さんは2日間ご飯を食べていないと明かしていました。さらに、『こんな（初炎上の）瞬間を見れることはないです』とネタにしていたのです。三上さんは終始笑顔で、最初こそ落ち込んだ様子の村木氏も徐々に笑顔を取り戻していました。

村木さんを励ましたいという意図だったのでしょうが、SNS上では《被害者がいるのに被害者のように振る舞っている》《まず説明や謝罪が先ではないか》といった批判も上がりました。結局、動画がさらなる議論を呼ぶことになったのです」（芸能記者）

本誌は、来店履歴などの情報が第三者に共有された事実や個人情報管理の実態について、「L.O.G OMOTESANDO」に問い合わせた。すると、電話口の担当者は取材内容を確認する前に「取材は一律お断りしています」と回答するのみだった。

そこで、同店を運営する株式会社L.O.Gにも改めて問い合わせたところ、当該顧客への対応については回答を避けたものの、個人情報の管理については、次のように回答した。

「社内において関係者への聞き取り、予約管理システムの運用状況及び顧客情報の管理状況について確認を実施いたしました。その結果、当社から顧客の氏名、予約情報、来店履歴その他の個人情報が第三者へ漏えいした事実は一切確認されておりません。

当社では、お客様の個人情報について、個人情報保護法その他関係法令に基づき厳重に管理しております。顧客情報は、業務上必要な範囲に限り、権限を有する従業員のみがアクセスできる管理体制としており、外部の第三者へ提供することはありません。

また、SNS上で拡散されている内容につきましては、事実と異なる情報や憶測に基づく投稿も含まれていると認識しております」

はたして、真相やいかにーー。