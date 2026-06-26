俳優でモデルの三吉彩花が、7月1日から放送される『湖池屋ストロング』の新テレビCM『濃いも旨いもストロング』篇に出演することが発表された。「CMの放送に先がけて6月25日にYouTubeで15秒の『濃いも旨いもストロング』編が公開されました。三吉さんは普段のクールビューティーのイメージとは打って変わり、法被にねじり鉢巻、胸元から白いサラシがのぞく祭り衣装で登場し、巨大な“レモン太鼓”を力強く打ちならす豪快なパフォ