《前半終了！映ったら教えてください！》6月26日（日本時間）、自身のXでそう投稿したのは、お笑いタレントの江頭2:50。2日前からサッカー北中米ワールドカップの日本対スウェーデン戦を現地観戦することをXで報告していた江頭の、現地観客席からのポストに注目が集まった。「江頭さんは、6月24日のXに、私服姿で《ちょっと行って来ます》とポスト。アメリカ・ダラスでおこなわれる日本対スウェーデン戦の生観戦に向かうことを