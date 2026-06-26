ALBA本誌の連載「植竹希望のゴルフオタクでごめんなさい」のスピンオフ企画「ギアマニアでごめんなさい」。今回は植竹のシャフト選びについて話を聞いた。【写真】最新シャフト40モデルを徹底評価！ しなるポイント、振動数、球の上がりやすさ……一挙公開中◇◇◇私はダウンスイングのタメが深く、強めのハンドファーストでインパクトするタイプ。手元よりもヘッドが遅れる形で球を捉えるイメージを持っています。先調子系の