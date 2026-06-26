２６日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４３２．４２ポイント（１．８７％）安の２２６４４．４９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５８．０３ポイント（２．０８％）安の７４５０．３５ポイントと続落した。売買代金は１８３４億２７７０万香港ドルに拡大している（２５日前場は１７４３億８４０万香港ドル）。前日の軟調地合いを継ぐ流れ。中国当局が