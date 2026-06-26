２６日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４３２．４２ポイント（１．８７％）安の２２６４４．４９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５８．０３ポイント（２．０８％）安の７４５０．３５ポイントと続落した。売買代金は１８３４億２７７０万香港ドルに拡大している（２５日前場は１７４３億８４０万香港ドル）。

前日の軟調地合いを継ぐ流れ。中国当局が５月に資本流出抑制策を打ち出したことで、香港のオフショアウェルスマネジメント市場で先行き不透明感が高まっている。香港は中国本土の富裕層の資金に支えられ、ぜいたく品消費、住宅、株式市場など幅広い分野で恩恵を受けてきた経緯があるためだ。また、韓国や日本などで、これまで上げが目立っていた半導体など人工知能（ＡＩ）関連の銘柄が大幅に下げ、香港にも売りが波及している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、光学部品ＯＥＭメーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が１２．３％安、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が６．６％安、バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が５．６％安と下げが目立った。舜宇やＳＭＩＣに下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は３．３％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

セクター別では、半導体が安い。ＳＭＩＣのほか、上海天数智芯半導体（９９０３／ＨＫ）が１３．４％、キン捷電子科技（江蘇）（６６７５／ＨＫ）が１２．０％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が１０．８％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が７．８％ずつ下落した。

携帯端末やスマート製品の関連銘柄も急落。舜宇光学のほか、カメラモジュール生産の高偉電子（１４１５／ＨＫ）が９．８％安、スマート製品ＯＤＭメーカー世界大手の華勤技術（３２９６／ＨＫ）が９．７％安、電子部品メーカー大手の瑞声科技ＨＤ（２０１８／ＨＫ）が７．４％安、携帯端末ＯＥＭメーカー大手の富智康集団（２０３８／ＨＫ）が６．９％安、スマートフォン部品メーカーの丘タイ科技（１４７８／ＨＫ）が６．１％安で引けた。

自動車セクターも売られる。北京汽車（１９５８／ＨＫ）が８．１％安、小鵬集団（９８６８／ＨＫ）と嵐図汽車科技（７４８９／ＨＫ）がそろって４．６％安、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）と蔚来集団（９８６６／ＨＫ）がそろって４．２％安で前場取引を終えた。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比２．１４％安の４０３２．３０ポイントで前場取引を終了した。ハイテクが急落。医薬、資源・素材、消費、自動車、インフラ、金融、不動産など幅広く売られている。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）