女優の川島海荷が6月23日放送の『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）に出演。過去に交際相手から受けた「デートDV体験」を告白し、反響を呼んでいる。この日のテーマは、交際中の恋人から受ける暴力『デートDV』。身体的な暴力だけでなく、精神的、社会的、性的、経済的な支配など、さまざまな形があることが紹介された。「番組で川島さんは、自らの経験として『ふだんは穏やかなんだけど、酒癖が悪い人とつき合った