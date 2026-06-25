（森本アナウンサー）「ここからは気象予報士の佐々木さんに、台風への備えなどを伝えてもらいます」 （佐々木気象予報士）「これは衛星画像です。四国付近には梅雨前線が停滞していて、前線に伴う雨雲が東西に伸びているのが分かります」「南の海上にあるのが台風7号と8号です。前線に向かって湿った空気が流れ込み、接近前から県内では雨量がまとまっています」 （佐々木気象予報士）「降り始めからの雨量は