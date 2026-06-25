6月24日、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の佐野勇斗（はやと）が、都内でおこなわれた「ドクターシーラボ」の新ブランドアンバサダー就任式に登壇。イベントでみられた“異変”に、心配の声が出ている。10代のころから同ブランドの製品を愛用しているという佐野は、「僕自身が何年も使っていて、気に入っているもの。より多くのみなさんに知っていただけるよう、がんばっていきます」と語った。イベントの様子が各メデ