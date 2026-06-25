6月24日、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の佐野勇斗（はやと）が、都内でおこなわれた「ドクターシーラボ」の新ブランドアンバサダー就任式に登壇。イベントでみられた“異変”に、心配の声が出ている。

10代のころから同ブランドの製品を愛用しているという佐野は、「僕自身が何年も使っていて、気に入っているもの。より多くのみなさんに知っていただけるよう、がんばっていきます」と語った。

イベントの様子が各メディアで公開されるなか、ファンの注目を集めたのは、佐野の顔の“異変”だった。はつらつとトークしているものの、目の下にはクマのような影があり、どこか疲れたような表情にも見えたのだ。この様子が拡散されると、Instagramでは佐野の体調面を心配する声が続出している。

《お顔が疲れている…。はやちゃん見れて嬉しいけど寝れる時いっぱい寝てねー》

《顔がすっごく疲れてるような…休めるときに休んで、、》

『イイじゃん』『好きすぎて滅!』など、クセ強ながらキャッチーな楽曲が次々とバズり、現在、ブレイク真っただなかのM!LK。グループとしての露出が急激に増えるなか、佐野は個人の仕事も多数、抱える売れっ子だ。ここ最近のスケジュールを振り返れば、疲弊も当然といえる。

「M!LKの躍進は目覚ましく、6月には『徹子の部屋』（テレビ朝日系）への出演が話題になったほか、『MUSIC AWARDS JAPAN』で最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞など計5冠を達成しました。2025年10月からは、冠番組『限界突破!やってM!LK』シーズン2も放送されており、グループとして勢いづいています」（芸能担当記者）

佐野個人でいえば、1月から『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）のゴチレギュラーとして番組に参戦。俳優としての評価も高く、1月期ドラマ『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』（テレビ朝日系）に出演したほか、7月期ドラマ『君の好きは無敵』（TBS系）にも出演が決まっている。

「M!LKのなかでも、ひと足早くに売れたのが佐野さんです。『ドラゴン桜』『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（ともにTBS系）など話題作に多数、出演し、演技力の高さには定評があります。

メンバーからは『バカみたいにまじめ』と言われているそうですが、実際ストイックなタイプだそうです。過去の『Ray Web』インタビューでは、『家に帰ると必ず、ホワイトボードに寝るまでのスケジュールを書いて、実行している』と語ったこともありました。朗らかながら礼儀正しいので、バラエティにもドラマにも引っ張りだこ。そこへきてM!LKのブレイクですから、佐野さんとしては踏ん張りどきですね」（同前）

“正念場”を迎えた佐野だが、倒れてしまっては元も子もない。休めるときには全力で休み、元気な姿を見せてほしいと、多くのファンが願っていることだろう。