ユネスコ無形文化遺産に登録されている、三好市の西祖谷神代踊の練習に6月24日、地元の小学生が参加しました。神代踊は1100年以上前の雨ごいの踊りが起源とされ、2022年にユネスコ無形文化遺産に登録されました。地域の伝統芸能を受け継いでいこうと、24日に練習に参加したのは、善徳神代踊り保存会の会員と地元の檪生小学校の児童、教職員あわせて17人です。参加者は両端に飾りのついた棒を8の字に振りながら、リズムよく足を運ぶ