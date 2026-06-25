地震などの災害のほか、事件や事故が発生した時に重要なのが迅速で正確な情報伝達です。110番通報を受けた際の対応力の向上につなげようと、県警察本部は無線通信の技術を競う大会を開きました。指令役「緊急配備の件、マル被の情報を送る。マル被スクーターでむさし駅方向、 現場東方向に逃走」大会は、110番通報を受けた際の対応力の向上につなげようと県警察本部が16年前から開いています。出場したのは県内14の警