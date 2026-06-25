２５日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３３５．２７ポイント（１．４３％）安の２３０７６．９１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５６．５９ポイント（２．０２％）安の７６０８．３８ポイントと反落した。ハンセン指数は一時、２２９７８．５９ポイントに下げ、節目の２３０００ポイント割り込んでいる。２０２５年５月９日以来の安値で引けた。売買代金は