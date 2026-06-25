＜EARTH MONDAMIN CUP初日◇25日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞賞金総額がツアー史上最高の4億円、優勝者は7200万円を手にするビッグトーナメントは、第1ラウンドが進行中。阿部未悠と川岸史果ともに「67」の5アンダーでホールアウト。首位に並んでいる。【写真】佐久間ルートは封印？ 大胆すぎる17番ホールの改造3アンダー・3位には11ホールを消化した菅沼菜々。“キューティフル”の愛称を持つ韓国の人気