ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、話題の「だけ弁当」シリーズの新商品「ハムエッグだけ」「ナポリタンだけ」「鶏そぼろだけ」の3種類を発売開始しました。価格はいずれも322円（税込み）です。【画像】でわかりやすく！「お弁当50円引券」が利用できる期間も！ローソンストア100では、「だけ弁当」シリーズを含む「298円」（以下、税抜き）弁当シリーズのラインを強化。さらに弁当は